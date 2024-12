El trágico final del cantante británico Liam Payne fue atestiguado por un huésped del hotel “CasaSur Palermo” en Buenos Aires, Argentina, quien aún lucha por procesar lo que presenció.

Bret Watson, quien fue entrevistado por TMZ, reveló que se encontraba en el hotel para celebrar su boda. Según relató, estaba en una habitación del primer piso con su organizadora de bodas cuando, al mirar hacia la alberca desde la ventana, vio al intérprete de “One thing” caer desde un piso superior. “Salimos inmediatamente al balcón para entender lo que había ocurrido. Desde allí se podía ver que era Liam quien yacía en el suelo”, recordó.

El famoso había caído desde el tercer piso y su cuerpo quedó boca arriba e inmóvil. Watson describió cómo el tiempo parecía detenerse mientras observaba la escena junto a su acompañante, incapaz de procesar lo ocurrido. “Escuchar el impacto contra el suelo fue más perturbador que verlo caer”, confesó. “Las consecuencias inmediatas están grabadas en mi mente”.

Nunca podrá olvidarlo

Watson, visiblemente afectado, aseguró que será algo que jamás podrá olvidar y que sigue trabajando para asimilar la traumática experiencia. Hace un mes se revelaron los últimos momentos del artista. En los videos de seguridad del alojamiento se observa a tres hombres cargándolo por el vestíbulo hasta su habitación, donde Payne parece inconsciente, sugiriendo que buscaba salir del hotel a toda costa.

Un informe policial obtenido por TMZ detalla que junto al cadáver del cantante se hallaron una gorra negra de los New York Yankees y un bolso Louis Vuitton. No obstante, estos objetos no aparecen en los videos previos, lo que plantea dudas sobre cómo llegaron al lugar, y que además señalaría que se los puso cuando fue llevado hasta su habitación.

Se presume que Payne planeaba saltar de su habitación al balcón del segundo piso para luego descender al primero. Durante el intento, habría perdido el conocimiento, dejando caer su bolso negro en el proceso.

Este no era el primer episodio en el que el cantante utilizaba balcones para escapar. Según una fuente, en otra ocasión, su guardaespaldas lo encerró en un apartamento en Florida ante sospechas de consumo de estupefacientes. Payne logró huir del lugar utilizando una manguera desde la terraza.