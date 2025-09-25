Marcela Reyes teme por su vida

La tragedia en torno a la muerte del DJ colombiano B King (Bayron Sánchez Salazar) y su colega DJ Regio Clown en el Estado de México ha tomado un giro inesperado. Ahora, su exesposa, la también DJ y modelo Marcela Reyes, se encuentra bajo el ojo público no solo por su relación con el artista, sino por las amenazas que ha recibido tras el crimen.

Con la noticia del asesinato, el nombre de Marcela Reyes —expareja de B King y madre de su hijo— comenzó a ganar protagonismo, ya que, según diversos medios, existía una denuncia previa de B King contra ella por amenazas; “temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

Frente a los señalamientos, Reyes reaccionó en sus redes cuando todavía no se confirmaban los decesos. “Me pongo a disposición de las autoridades para ser investigada”, expresó. Sin embargo, el tema escaló. Su equipo legal emitió un comunicado en el que denuncian que tanto ella como su hijo de siete años han recibido amenazas de muerte en redes sociales. “Como consecuencia de esas declaraciones temerarias del exmarido, Marcela ha recibido amenazas en su contra y para su hijo”, se lee en el documento, donde también se solicita protección oficial: “Medidas inmediatas para garantizar la seguridad de ella y su hijo, quien es menor”.

Tras confirmarse la muerte de B King, Marcela compartió un mensaje de despedida: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor”, escribió en su cuenta de Instagram.

Estado de ánimo

Además, la DJ colombiana se dijo devastada por lo que vivió su exmarido, pues lamenta lo sucedido y se queda con el grato recuerdo de la relación que mantuvieron por siete años.