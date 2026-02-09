Marcela Romero, pionera de la narración

El 6 de febrero se reportó el fallecimiento de Marcela Romero (Ciudad de México, 1959), destacada promotora cultural, actriz y escritora mexicana, cuya trayectoria fue fundamental para la consolidación de la narración oral escénica en el país.

Con más de tres décadas de labor ininterrumpida, Romero se distinguió por su capacidad para vincular la literatura con la tradición oral, convirtiéndose en un referente para las artes escénicas y la mediación de lectura en diversos recintos culturales de México y el extranjero.

Formada en Relaciones Internacionales por la UNAM y con estudios en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, Marcela Romero logró integrar su rigor académico con una técnica narrativa que le valió reconocimientos internacionales como el Premio Chamán y el Premio Brocal.

Su trabajo no solo se limitó a los escenarios, sino que que incluyó una importante faceta pedagógica como docente en la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se dedicó a la formación de nuevas generaciones de narradores.

Trayectoria

A lo largo de su carrera, colaboró estrechamente con instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura, impulsando programas de literatura infantil y juvenil.

Entre sus proyectos más notables destaca la integración de la música tradicional en sus presentaciones, así como la publicación de textos orientados a la formación ciudadana a través del relato.