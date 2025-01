Marcelo incomodó a Violeta Isfel

Violeta Isfel, se ha visto nuevamente en el centro de atención, luego de hacer unas declaraciones que se hicieron virales en redes sociales.

En esta ocasión, la actriz expresó su desagrado hacia Adrián Marcelo, exparticipante de La casa de los famosos, pues reveló que en un encuentro que tuvo con el comediante, durante una aparición en el programa SNSerio, le dejó una mala impresión.

La actriz habló sobre las críticas que Adrián Marcelo había vertido sobre la obra de teatro La señora presidenta, en la que participaron varios exconcursantes de La casa de los famosos. Ante las preguntas de los medios, Violeta no dudó en compartir su experiencia personal con Marcelo, afirmando que nunca fue seguidora de su trabajo.

Aunque la famosa no entró en detalles específicos sobre el episodio en el que coincidió con el regiomontano, sí dejó en claro que la experiencia en el programa de televisión no fue grata para ella, pues explicó que la entrevista que le hizo en aquella ocasión se desarrolló en un tono incómodo, y que los conductores, particularmente Marcelo, no la trataron de manera adecuada, lo que la hizo sentir un poco incómoda. “Yo no sabía quién era él, para mí eran conductores de un programa, y me sentí muy incómoda y no estuvo padre la entrevista”, dijo.

Esta afirmación dejó entrever que la situación vivida en esa emisión la había dejado con un mal sabor de boca, pues aunque la entrevista ocurrió hace varios años, la impresión que le quedó de la situación era tan negativa que aún la recordaba con claridad.