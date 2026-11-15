Marcha de Bestias aterroriza a Pátzcuaro

Las brujas, tanto las llamadas sanadoras que existen en México, como las que causan miedo por volar en escobas y aparecerse en la oscuridad, se apropiaron de las calles empedradas de esta ciudad michoacana.

Evento

La 15 edición de Feratum, Festival de Cine Fantástico, fue nuevamente sede de la llamada Marcha de las Bestias en la que niños y adultos se caracterizaron como esos personajes malévolos o buenos, así como de otras criaturas del inframundo, custodiados por gente portando antorchas.

La Marcha es uno de los sellos del certamen que anualmente hace llegar a personas de ciudades cercanas y de la Ciudad de México para ser parte de ella. “Mamá, ¿oiste la risa fea de la bruja”, preguntó un pequeño tras una improvisada barrera que por seguridad dividía al público y los marchantes con fuego.

La bruja a la que se refería el niño era también una reproducción en vivo de la imagen del cartel oficial, con las en la espalda y un báculo coronado con el cráneo de un cuervo.

Niños disfrazados como esqueletos y el personaje principal de la saga Scream, policías zombis, brujas de negro y aladas, monjes cadavéricos y un hombre lobo, fueron algunas de las bestias que marcharon, antecedidas por la música de una gaita.

Comensales que estaban en los arcos de la zona centro de Pátzcuaro, así como turistas, se pararon por varios minutos para tomar videos y fotografías que rápidamente comenzaron a difundir en sus redes sociales.

Replican la marcha

La Marcha de las Bestias inició con Feratum de su sede en Tlapujahua y ha continuado en Pátzcuaro. En su momento Eugenio Caballero, el diseñador de producción ganador del Oscar por El laberinto del fauno, fue uno de los invitados especiales y portó una capa de vampiro, cuando el eje del festival fue precisamente el de los hombres que se convierten en murciélagos.

Feratum ya tiene presencia en festivales mundiales como Cannes, donde presenta proyectos, así como Sitges, considerado el más importante del género en el orbe.