Marco Antonio le responde a Shanik

Marco Antonio Regil envía mensaje a Shanik Berman que, dentro de La casa de los famosos México, sugirió que él y su madre vivían enamorados entre sí, lo que impidió que el conductor pudiera concretar una relación formal que llegara al matrimonio, con alguna de sus exparejas.

La participación de Shanik en el reality de Televisa ha cobrado el efecto que la productora Rosa María Noguerón esperaba, pues el público está identificándose con la periodista que, en cualquier oportunidad, habla de los chismes que conoce de la farándula.

Fue así que reveló a sus compañeros de la casa la aparente relación enfermiza que existió entre Marco Antonio Regil y su madre, doña Irma Sánchez Mayans, fallecida en febrero del 2017. La integrante de Hoy contó que el conductor, al ser el más pequeño de tres hermanos, se convirtió en el consentido de doña Irma, a la que siempre estuvo muy apegado.

Según Shanik, la mamá lo presentaba a sus amistades como “su novio”, situación que llevó a confundirlo desde que era muy chico, debido a que su cercanía era atípica. “Él era el chiquito y su mamá le decía ‘tú eres mi novio’, entonces lo presentaba, ‘él es mi novio, ‘él es mi pareja’”, dijo.

También expresó que, con el tiempo, el famoso correspondió de la misma manera a su madre, cuando se negaba rotundamente a aceptar que ella se volviera enamorar, luego de la separación de su padre. “Lo que pasó fue que, cuando ella quería salir con un hombre, Marco Antonio Regil le decía ‘si tú sales con un hombre, yo me mato’. Se confundió”, asegura.

Después de esto, medios de comunicación buscaron al locutor, fuera de las instalaciones de Radio Fórmula, para cuestionarlo acerca de los dichos de Shanik, los cuales desacreditó por completo, sugiriendo que la periodista solo habla para llamar la atención de las y los televidentes. “No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no, nada más está inventado para que le vaya bien en el show. No tiene pies ni cabeza lo que dice, no sé de dónde saca esas cosas”, expresó.

Además, le pidió que permitiera que su madre descanse en paz, pues es una persona que ya no puede hacer uso de su derecho de réplica. “Mi mamá ya falleció y no es como para andarla metiendo en chismes y ‘reality shows’. Creo que le está haciendo falta ética a la niña Shanik. Le deseo mucha suerte, pero que no anda utilizando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show. Le deseo mucho éxito”, dijo con su característica sonrisa.