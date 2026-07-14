Marcos de Joss, estilista de las estrellas

Al igual que Cuarto Poder, el estilista de las estrellas Marcos de Joss llega a los 50 años de trayectoria, dejando una huella imborrable en la calle Londres de la Zona Rosa en la Ciudad de México.

Su tijera ha tenido el honor de embellecer a grandes luminarias del entretenimiento en México como Yuri, Luis Miguel y Juan Gabriel, entre muchos más.

En este quinto nivel, el estilista aconseja a los jóvenes: "Creer en sus sueños, no detenerse hasta alcanzar las metas y construir cada día una trayectoria digna de admiración".

El primer tijeretazo

En entrevista, el experto que ha recibido reconocimientos internacionales manifestó que desde pequeño supo lo que quería hacer. A los trece años era capaz de cortar el cabello, por lo que su madre, conocida como "La Güera", le advirtió que sí podía ser estilista, pero antes debería de estudiar una carrera universitaria.

Afirma que su mamá ha sido su "antorcha encendida", ya que siempre ha visto la vida con gran optimismo, cosa que Marcos ha replicado, pues siempre trata de ver el lado amable, evitando caer en la negatividad.

Al comenzar a trabajar en un salón de belleza cerca de la Zona Rosa en la Ciudad de México pudo conocer a la cantante Yuri, quien de alguna manera fue su madrina, ya que comenzó a promover su trabajo con otras celebridades. Ahí también tuvo la oportunidad de platicar con una persona que era muy buena manejando relaciones públicas y le recomendó acercarse a las revistas y periódicos de la época.

Fue así como comenzó a publicar diversos artículos sobre belleza, lo que a la postre le permitió conocer a la licenciada Ana María de la Cruz, directora de Información y Comercialización de Cuarto Poder. "Creo que la comunicación, al igual que el estilismo. es un don. Estas dos ramas me fueron acercando a personalidades como Lucía Méndez, Juan Gabriel, Adela Noriega y José José, así como Thalía, durante la época de los 90, hasta antes de que se casó con el productor Tommy Mottola", afirmó.

A la pantalla

Señala que está cercanía con el mundo de la farándula le permitió establecer comunicación con la productora Carla Estrada, quien lo invito a participar en la telenovela Los parientes pobres, en la que interpretó al jefe de Lucero en un salón de belleza ubicado en la Zona Rosa. Esa misma oportunidad lo llevó a ser parte de otras producciones televisivas y de radio.

Marcos de Joss es el único estilista de México condecorado con el premio Maestro de Maestros de la Tijera, que le fue entregado en Nueva York. Asimismo, en el año 2000, la Lotería Nacional de México emitió un billete con su rostro como homenaje a su trayectoria. Además, inmortalizó sus manos en el Paseo de las Luminarias y fue distinguido con el Laurel de Oro México-España otorgado por Nuria Busquet.

Bajo la producción de Carla Estrada, en el matutino Hoy, Marcos compartió diversos consejos sobre cómo mejorar la imagen de los mexicanos.

Técnica europea

Admite que fueron los franceses quienes trajeron la moda a México. Por ello, él se formó con expertos de Francia. Agrega que uno de sus grandes padrinos fue el estilista francés Josse y en su honor se puso el nombre artístico Marcos de Joss.

El mundo del estilismo —añade— le ha permitido conocer personajes muy diversos, por lo que él se da a la tarea de encontrar el diseño que se adapte a cada uno de sus clientes.

Marcos es un fiel creyente de la psicología, por lo que emplea esta herramienta para saber cómo llegar a cada persona. Admite que durante estás cinco décadas, uno de sus mayores aprendizajes ha sido aprender a ser tolerante.

Con muy buena mano

Subraya que su madre ha sido una persona muy importante para su carrera, pues ha sido su consejera y con quien se va sentado a platicar sobre sus proyectos. De igual forma, reconoce que a lo largo de estos años ha logrado forjar una base sólida de clientes.

"Muchas personas me han buscado y vienen desde muy lejos a cortarse el cabello conmigo, porque a mí se me da el don del crecimiento, ya que para mí esta situación no es un mito sino es un don, al igual que alguien que tiene el talento de cantar", refiere.

Para concluir la entrevista, aprovechó el momento para enviar su agradecimiento a la maestra María Morales y la licenciada Ana María por el gran apoyo que le brindaron, y expresó que ve con gran satisfacción lo logrado hasta nuestros días.

Hoy más que nunca sabe que con dedicación y trabajo se pueden construir grandes cosas. Próximamente, el famoso sorprenderá a todos sus clientes con un nuevo proyecto en las Lomas de Chapultepec, dejando atrás su icónica dirección en la calle Londres de la Zona Rosa.