Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich, cuenta que, en los últimos meses, la recuperación del músico, de un derrame cerebral que lo mantuvo en estado de coma, ha sido a pasos agigantados pues, en la actualidad, ya domina de nuevo la ejecución de la guitarra y, por lo que dicen los doctores, podrá volver a tocar el instrumento, pero también habló de una situación legal, en la que preparan una demanda contra Sony Music.

Martínez estuvo como invitada en el foro de Ventaneando, donde habló de la recuperación de su esposo, exintegrante de Caifanes; lo último que se conocía acerca de su estado de salud, es que había sido dado de alta y que, desde su casa, tendría que seguir con su recuperación, con terapias que le ayudaran a recuperar la agilidad del habla y el movimiento que, como consecuencia de la inflamación de su cerebro, perdió en cierta medida.

Recuperación

“Ya camina, va evolucionando muy bien, con terapias de rehabilitación, pero va muy bien, sigue sorprendiendo a los médicos, terapeutas y, está muy muy bien”, contó.

También destacó que, además de sus terapias de lenguaje, el músico —de origen argentino—, tiene lecciones de musicoterapia, ya que, fue una de las habilidades que no perdió y, los especialistas creen que, mantener esa agilidad activa, lo ayudará a recuperar otras tantas habilidades.

“Todo el área de las habilidades musicales, las tiene intactas, no has la ha perdido nunca”, pormenorizó.

Acciones legales

Junto con Martínez, estuvo como invitado el abogado del músico, quien explicó que, desde antes de que este sufriera el derrame cerebral, en mayo de este año, ya lo había contactado, en la búsqueda de interponer una demanda en contra de Sony Music, la disquera que, por lo que comentó el licenciado, tiene retenidas las regalías, que le corresponden al artista, por los masters de sus canciones, es decir, las cintas con la grabación y sonido original de sus composiciones. “Ya tenemos cerca de un año y cachito trabajando en demandar, justamente, el pago de regalías que le han sido retenidas por parte de Sony Music México, de forma ilegal. ¿A qué me refiero con forma ilegal? No existe ningún soporte para que las pueda retener. Han existido múltiples acercamientos (con la compañía) por parte de Alejandro; de hecho, no era un tema nuevo, es un tema que lleva aproximadamente 24 años”, explicó.

También aclaró que las regalías como compositor e intérprete sí las ha recibido, ya que esas son proporcionadas por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), de la que es miembro, desde hace más de 25 años.