Marcovich, en coma por derrame

Alejandro Marcovich, guitarrista que marcó una etapa central en el sonido de Caifanes durante los años 90, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral, informó su familia mediante un comunicado difundido el viernes. “Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, señala el comunicado firmado por Gabriela Martínez, Béla y Diego Marcovich Martínez.

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, agrega el mismo documento.

La información fue respaldada por la Sociedad de Autores y Compositores de México, que publicó un mensaje de apoyo para el músico en su cuenta de X. “La Sociedad de Autores y Compositores de México expresa su solidaridad y deseos de pronta recuperación para Alejandro Marcovich, músico, guitarrista, arreglista y socio de nuestra institución”, escribió la SACM.

El organismo añadió que se une “a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos” de colegas, amigos y seguidores del guitarrista.

Trayectoria

Marcovich nació en Buenos Aires, Argentina, y llegó a México con su familia en la década de los 70. Su nombre quedó ligado al rock mexicano por su paso por Caifanes, banda a la que se integró como guitarrista líder y con la que participó en discos como El silencio y El nervio del volcán.

Su guitarra quedó asociada a temas como “Afuera”, “Aquí no es así”, y “Ayer me dijo un ave”.

Diferencias

Tras la reciente noticia sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, donde se dio a conocer que sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en estado de coma, ha vuelto a resurgir su historia con Caifanes.

Alejandro Marcovich se unió a Caifanes en 1989 y se separaría de la banda tras el lanzamiento del álbum El nervio del volcán en 1994; siendo el 18 de agosto de 1995 en San Luis Potosí el último concierto de la agrupación, marcando el primer fin de Caifanes.

De acuerdo con lo señalado por el propio Alejandro Marcovich, el principal motivo de su salida de la banda fueron las diferencias creativas, pues este no estaba de acuerdo con el liderazgo y dirección de Saúl Hernández, vocalista y fundador de Caifanes. Las peleas internas y diferencias llevaron a la ruptura del grupo en 1995, a pesar del gran éxito que estaban teniendo.

Tras su salida, Saúl Hernández continuó su carrera musical con una nueva propuesta llamada Jaguares. Sin embargo, en 2011 Caifanes, con Alejandro Marcovich incluido, se volvieron a reunir en los escenarios del festival Vive Latino. A pesar de la reunión en escenarios, los conflictos internos dentro de la agrupación continuaron, por lo que, en 2014, se volvería a anunciar la salida de Alejandro Marcovich, aunque esta vez sería la definitiva, pues desde entonces Caifanes ha continuado sin él.

Mientras que, en 2015, Marcovich publicaría su libro autobiográfico Vida y música de Alejandro Marcovich, el cual, entre otras cosas, abordaba su pelea con Saúl Hernández y su separación de Caifanes.