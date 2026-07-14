Marcovich se recupera en casa

Desde que volvió en sí, el guitarrista Alejandro Marcovich comenzó a tararear desde clásicos como Mozart hasta el rock de The Beatles.

Gabriela Martínez Vela comenta en entrevista que su esposo por fin está en casa, tras el derrame cerebral que sufrió el 19 de mayo pasado; lo acompañan sus hijos Béla y Diego. “Tararea todo el tiempo, perfectamente a tiempo y, bueno, es un apasionado de la música”, comparte.

El músico, afirma, está en casa, despierto y con ganas de vivir. “No está en coma, no está intubado, está evolucionando, se está desinflamando el cerebro, está con muchos cuidados y hasta ahorita la evolución ha sido favorable, a pesar de haber pasado días muy difíciles; estuvo con muchas complicaciones, pero afortunadamente las libró y salió adelante; desafió los diagnósticos más duros”, detalló.

Mejorando poco a poco

El alta de Marcovich, tras 49 días internado, se dio tras su paso de terapia intensiva a terapia intermedia; ahora los médicos prefieren que continúe su buena evolución en casa para evitar que contraiga un virus intrahospitalario que pudiera complicar el proceso.

Para esto, Gabriela y su familia han adaptado un cuarto especial para Alejandro, en el que cuentan con todo el equipo necesario para monitorear los signos vitales del creador de canciones como “Estás dormida”. Señaló que “lo que quieren los médicos es que termine de recuperarse en casa y así siga su evolución”.

Los pronósticos de los doctores son favorables; pese a que Gabriela explica que el diagnóstico fue un asalto abrupto al cuerpo, los especialistas confían en que, tras terapias de rehabilitación, el músico de 66 años pueda recuperar la motricidad al completo. “Su cuerpo estuvo bajo mucho estrés y muy delicado, entonces terminó muy debilitado, con necesidad de hacer muchas terapias de rehabilitación; pasó por muchos cambios y muchos procedimientos fuertes, independientemente de mucha debilidad”, indicó.

Gabriela agradece los mensajes cariñosos recibidos de los fans para Marcovich. “Para mí fue muy alentador, de mucha ayuda, estamos muy conmovidos, muy sorprendidos; nos dimos cuenta de que es alguien muy querido”, externó.