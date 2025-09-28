Marcus Schenkenberg nació el 4 de agosto de 1968 en Estocolmo, Suecia. Su espectacular físico muy musculoso y su gran altura, aproximadamente 1,90 metros, fueron las cualidades que le ayudaron a convertirse en el primer top model masculino de la historia.

Aunque soñaba con ser estrella de baloncesto de la NBA o en piloto aéreo militar, el mundo de la moda se cruzó en su camino. Todo ocurrió cuando junto a un buen amigo, Anders, decidió viajar a los Estados Unidos el 3 de enero de 1988 para vivir nuevas experiencias.

En tierras norteamericanas, Marcus comenzó a trabajar paseando perros y cuidando niños para poder ganar dinero con el que sobrevivir. Un buen día, conoció a unos patinadores en Venice Beach. Pronto se hizo buen amigo de estos y se unió a sus juegos sobre ruedas. Entre piruetas y carreras, su físico no pasaba desapercibido y eran muchas las personas que quedaban cautivadas por su imagen. Lo mismo le ocurrió al prestigioso fotógrafo Barry King, que no dudó en retratarle mientras patinaba. Después, le convencería para que trabajara como modelo. Una proposición que se materializó en 1991.

Su éxito internacional le llegó tras posar desnudo frente al objetivo de Bruce Weber para la ilustración de una campaña publicitaria de Calvin Klein. Eróticas y sensuales imágenes que dieron la vuelta al mundo y que le convirtieron en top model.

En 1997 fue parte del elenco de Prince Valiant, en la cual interpretaba al personaje Tiny. Ese mismo año también se incluyó dentro del mundo literal, escribiendo un libro a cerca de su vida como modelo llamado Marcus Schenkenberg, New Rules.

A continuación, en su carrera actoral, aparecieron las películas Modern Talking y Hostage en donde por primera vez recibió el papel de protagonista masculino. Entrando en el nuevo milenio, su rostro y hermoso cuerpo se vieron en Dinner Rush, una comedia romántica en la que varios críticos cambiaron su opinión acerca de sus capacidades como actor.

Poco tiempo después, fue invitado a estelarizar algunos episodios de la telenovela más famosa de los Estados Unidos As the World Turns, de donde salieron estrellas como Courtney Cox y Lisa Kudrow. Siguiendo en esta línea de apariciones, participó en una gran cantidad de programas de televisión, tanto en Norteamérica como en Europa, donde uno de sus trabajos más importantes fue como presentador de un show de fútbol en Italia.

Hacia el 2004 entró en el excéntrico mundo de The Surreal Life, donde un montón de estrellas semi famosas o que ya dejaron de serlo conviven de una forma bastante particular.

Una vez que estuvo afuera de este mundillo, comenzó a salir con la super estrella de la pornografía y los escándalos, Pamela Anderson. La relación se extendió por varios meses, siendo fuertemente documentada en todo momento.

Actualmente, los fanáticos del mundo se enteraron que muy posiblemente sea Marcus quien interprete al nuevo androide que inmortalizó a Arnold Schwarzenegger: Terminator.

La nueva producción llevaría el nombre Terminator Salvation: The Future Begins.