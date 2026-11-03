Margaret y Jack formalizan su divorcio

Tras varios meses separados, Margaret Qualley y Jack Antonoff oficializaron su separación de acuerdo con People. La actriz y el músico acudieron a la corte de Nueva York para solicitar la disolución de su matrimonio. “Jack y Margaret han presentado la solicitud de divorcio de forma conjunta”, dijo una fuente a la revista.

La fuente también explicó que, aunque en los documentos legales aparecen como el demandante y el demandado, el divorcio fue una decisión tomada de común acuerdo. Pese a la situación en la que se encuentran, afirmó la fuente, los dos mantienen una relación cordial y de estrecha amistad. “Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro, y aunque su relación sentimental esté terminando, sin duda serán amigos de por vida”, agregó el informante.

Inicio de la relación

La pareja comenzó a salir en 2021 y llegó al altar en agosto de 2023. Sin embargo, a mediados de este año decidió tomar caminos separados, después de casi tres de matrimonio.

Mientras el proceso de divorcio avanza, Jack Antonoff ha encontrado en sus canciones una manera de compartir lo que significó su relación con Qualley y cómo ha enfrentado su final.