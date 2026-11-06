María Alicia Delgado padeció cáncer

María Alicia Delgado mantuvo en secreto la enfermedad que padecía, pues muy pocas personas conocían su diagnóstico de cáncer; su amigo Carlos Bonavides, así como la esposa del actor, estuvieron muy cerca de María Alicia durante sus últimos meses de vida. Nacida el 18 de marzo de 1949, sus amigos y colegas, quienes se dieron cita en su velorio, la recordaron como una mujer muy agradable, divertida, amable y cariñosa.

La locutora mexicana, protagonista de distintos programas tanto cómicos como en series y telenovelas se mantuvo estoica hasta el final, amable con sus compañeros, aunque muchos notaron que estaba desmejorada desde hace tiempo.

Carlos Bonavides lamentó la partida de su amiga, dijo que era una pérdida para la comedia bien pensada, la bien actuada, sin exagerar; recordó que durante seis años trabajaron juntos en La señora presidenta, y a partir de entonces surgió una amistad.

Siempre presentes

Compartió que durante los últimos tres meses de vida de María Alicia, él y su esposa la atendieron, tanto en su casa, en casa de ellos y en el hospital; la familia de la actriz llegó en el último momento. “La atendimos en los últimos tes meses, tanto en su casa como en nuestra casa y en el hospital; sus familiares no los conocíamos, llegaron hasta el último momento”, expresó.

A María Alicia le planeaban hacer un homenaje, sin embargo, este no se realizó en vida porque comenzó a complicarse su estado de salud, sin embargo se llevará a cabo en los próximos días; la actriz será cremada porque así lo pidió, y sus restos descansarán junto al de sus padres en Monterrey.

¿De qué murió?

Yodi Marcos, exesposa de Carlos Bonavides, y amiga muy cercana de María Alicia Delgado, detalló que el cáncer de páncreas que padecía ya había hecho metástasis. La actriz no quiso atenderse cuando aún era tiempo. “Le atacó el cáncer. No quiso ella decir nada porque pues siempre fue así como muy reservada en sus cosas, desgraciadamente el cáncer era pues de los peores que hay. Era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal, le mandaron a hacer endoscopias, le mandaron a hacer mil estudios y ella dijo ‘no, no me voy a hacer nada’”, recordó.

Detalló que por desgracia el cuadro se complicó porque María Alicia nunca quiso hacer quimios, no quiso tomar ningún tratamiento; era negativa a todas las medicinas, la única medicina que llegaba a tomar era paracetamol. “Pero como se dejó mucho tiempo alcanzó a hacer muchas metástasis. Hizo metástasis en el hígado, hizo metástasis en el riñón. Hizo en el 85 % del estómago”, relató.

Yodi Marcos cuenta que un día que se sentía muy mal la llevó al hospital. El doctor que la atendió les dijo que la actriz se tenía que someter a una punción para drenarle el agua que tenía en el estómago, pero ella no quiso.

Les prohibió que la reanimaran o la intubaran, por lo que las cosas se hicieron como ella quiso. María Alicia tenía únicamente una preocupación, dejar solo a su hijo, pero su amiga Yodi le prometió que lo cuidaría.