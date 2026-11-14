María Antonieta negó romance con Luismi

María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” soltó una carcajada cuando se le preguntó si era verdad que había sostenido una relación sexual con Luis Miguel; la actriz lo negó y rememoró que, en la época en que se conocieron, él todavía era un adolescente y ella ya era una mujer casada.

La integrante de El chavo del 8 asistió a la alfombra roja de Premios Líderes de América, en donde fue reconocida por su trayectoria, motivo por el que se dijo sentirse honrada, debido a que, a muchos otros primeros actores, son homenajeados póstumamente. “Me siento muy contenta, muy feliz, todavía estoy bien, todavía estoy para recibir muchos premios y agradecerle a todo el mundo, me encantan (los homenajes), ¿ya que me muera?, los voy a ver desde el cielo, pero no me van a poder sacar fotos”, dijo sonriente a la prensa.

Rumores

Lo que hizo que su semblante cambiase de una expresión de desconcierto a la hilaridad, fue cuando fue cuestionada acerca de cuál fue el vínculo que, durante la década de los ochenta, la habría unido a Luis Miguel, luego de que, en declaraciones anteriores, asegurara que “lo debutó”.

“La Chilindrina” no entendía el doble sentido de la pregunta, por lo que contestó que, en efecto, ambos habían trabajado juntos, cuando Luismi iniciaba su carrera, con 12 años, en una gira, en la que viajaron con otros artistas, al Madison Square Garden, el centro de espectáculos más importante de Nueva York. “Sí, trabajé con Luis Miguel hace muchísimos años, en el Madison Square Garden, era una gran cantidad de artistas, era Luis Miguel, era Parchis o Timbiriche, no recuerdo bien, el Santo, Blue Demon; él tenía como 12 años, era traviesísimo, pero igual de guapo que como está ahora”, dijo.

Por ello, los medios de comunicación tuvieron que ser más claros, al preguntarle si llegaron a intimidar, pregunta que causó que la actriz lanzara una carcajada, debido a que ella y “el Sol de México” hay 23 años de diferencia. “¡Ay, qué buen chiste, brincos diera!, jajaja, pero no, ya estaba yo casada, se me ha dicho que he andado con varios artistas, pero no, con ninguno, pero a todos los quiero mucho”, concluyó.