María José Magán sale de Master Chef

Entre lágrimas, María José Magán se convirtió en la cuarta eliminada del reality de cocina Master Chef Celebrity; sin embargo, la actriz venezolana se fue con la frente en alto y una lección bajo el mandil.

“Me conmovió mucho salir, no me lo esperaba. Fue muy abrupto. Tomé malas decisiones y elegí mal el platillo”, cuenta sobre el reto de eliminación. Su apuesta: unas arepas, dice, no representaron su verdadero talento. “No eran mis arepas de verdad; ya invité a los chefs a mi casa para que prueben las auténticas”, aclara entre risas.

María José admite que su estilo impulsivo le jugó en contra. “Yo soy de las que creen que o das el 100 o no das nada. Pero aprendí que a veces, cuando no hay que arriesgar, no hay que arriesgar, como yo lo hice”, afirma.

Agradecida con la experiencia, destaca la enseñanza de los tres chefs: el sarcasmo de Herrera, la disciplina de Zahie y el cariño con que la siguió Poncho Cadena. Entre sus “gallos” para ganar están Plutarco Haza, Luis Fernando Peña, Carlos Quirarte, Andrea Noli y Ofelia Medina, “quien fue mi mamá en la telenovela ‘Tanto amor’; la amo, la adoro”.

En tanto, Magán sigue enfocada en la serie Un día para vivir, su marca de joyería con cuarzos, la maternidad, y en casa sigue cocinando lo que más le gusta: postres. “Me quedé con la espinita de cocinar algo dulce. Practiqué arroz con leche, pero nunca lo pude preparar en el programa”, contó.