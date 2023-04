Mari´a Jose´, Melissa y Rodolfo Emilio, Caro e Ivanna Asistieron gustosos

Con la temática de My Little Pony fue como festejaron a la pequeña María José con motivo de sus cinco años. Al lugar de la cita acudieron sus amigos, quienes compartieron una tarde muy divertida en la que no podían faltar el show y los personajes favoritos de la cumpleañera. Los invitados la pasaron sensacional. ¡Muchas felicidades!