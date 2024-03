Detrás de la imagen de perfección y disciplina de María León, hay una mujer con defectos, aceptó la cantante. María se confesó en una conversación como invitada especial en el podcast Somos aliadas, conducido por Paola Rojas, Luz María Zetina y Verónica Toussaint.

No solo admitió ser aprehensiva y tener dificultades para soltar, especialmente en el ámbito personal y de trabajo; también dijo que le gusta empinar el codo. “Soy muy borracha”, señaló, y agrego que ama el mezcal, lo que es pésimo para su estilo de vida fitness, pues el alcohol deshidrata la piel.

Luz María elogió efusivamente a la también actriz: “Brillas. ¿Dónde no brilla?”, y la describió como una persona “hermosa”. Aunque ella aceptó los halagos con humildad, reveló aspectos de su personalidad que la mayoría desconocía.

“No sé patinar, por ejemplo. Soy muy aprehensiva. Me cuesta mucho soltar, no solo lo mío, sino lo de mi equipo. Soy bien dura a veces, y eso no me gusta mucho. Muy perfeccionista, pero a veces demasiado”, expuso María León.

Por otra parte, ahondó en temas más personales y contó que aún sigue sanando tras terminar una relación amorosa en la que sufrió maltrato psicológico. Pese a esto, León confiesa que le dio otra oportunidad al amor, aunque prefiere mantener en privado la identidad de su galán.