María León confirma fin de su relación

La cantante y actriz María León habló abiertamente sobre el fin de su relación sentimental, justo cuando atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, con su participación en el Benidorm Fest 2026 (la plataforma musical que puede llevarla hasta el Eurovision Song Contest).

En una entrevista para Sale el sol, la artista confirmó que su romance con el coreógrafo Alle Genkin llegó a su fin y explicó por qué tomó esa decisión. La famosa fue sincera sobre la principal razón de la ruptura: "Siento que la distancia nos jugó duro... nos amamos mucho todavía, pero en ese momento el amor no fue suficiente".

María detalló que se enfrentaron a una situación difícil debido a la separación geográfica entre ambos, ya que él emprendió un proyecto en Australia, mientras ella se concentraba en su música en España. "Si ya estábamos lejos, nos llevó más lejos", dijo entre risas, reflexionando sobre cómo la distancia fue un factor.

A pesar de la separación, la cantante enfatizó que mantienen una relación de respeto y cariño, y que su expareja seguirá siendo alguien especial para ella. "Siempre será una persona especial para mí", afirmó.

María también compartió que vive esta etapa de soltería con una visión positiva. "Estoy felizmente soltera, amándome muchísimo, y concentrada en un disco nuevo", aseveró.