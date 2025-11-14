María León nuevamente esta soltera

El amor de María León y el bailarín coreógrafo Allen Genkin llegó a su final tras dos años de relación a distancia.

La cantante explicó a la prensa que la ruptura no se debió a la falta de amor, sino a los compromisos laborales y a la distancia que los separaba, ya que él vive en Estados Unidos y ella en México. “Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”, expresó la intérprete, quien conoció a Allen durante su participación en Mira quién baila en 2022.

María León reconoció que la separación no fue una decisión sencilla: “Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Agradezco tener mucho trabajo, porque me ayuda. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona”.

Pese a la ruptura, la artista destacó que mantiene una relación cordial y de respeto con él. “No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos”.

María León aseguró que atraviesa un momento de plenitud y aprendizaje y aunque vive su duelo, lo hace desde la paz, sin rencores ni conflictos con su expareja.