Hace dos años, María León protagonizaba el musical Hoy no me puedo levantar, justo cuando apenas se estaban abriendo los teatros tras la época difícil de la pandemia de covid-19. En ese entonces, Lucero Mijares fue una de las personas que se encontraba entre la audiencia, a quien la cantante le auguraba un futuro prometedor.

“Tras bambalinas me dijiste ‘me encantó, está padrísima’, y regresaban y regresaban en familia. Era muy hermoso saber que te gustaba esa puesta y el trabajo. Te dije ‘un día te prometo que me muero de ganas de ser tu público también y de aplaudirte’”, señaló la exintegrante del grupo Playa Limbo.

Ese día ya se hizo realidad, gracias a la puesta en escena El Mago (The Wiz), que actualmente protagoniza la hija de Lucero en el teatro Hidalgo y la cual acaba de cumplir cien representaciones. “No pensé que iba a llegar tan rápido ese día y de esta manera, me siento profundamente conmovida de ser tu espectador el día de hoy, voy a llorar, me siento como mamá”, agregó León.

La intérprete y bailarina de deseó lo mejor para la actriz de 18 años, además de que le recordó que tiene la mejor escuela con unos padres amorosos, que dijo, le han dado su voto de fe para que su talento crezca y “llene el mundo de luz”. “Ahora quiero hacer esto para ti, que algún día generar este decreto que nos pasa seguido, me encantaría, aunque sé que coincidimos sin saberlo, me encantaría de verdad algún día compartir tablas contigo, sería un honor, felicidades que sean muchas representaciones más, felicidades a todos”, expresó.

Ella, al igual que José Ron, fueron los padrinos para el primer centenar de funciones de dicha obra de teatro producida por Juan Torres, que amplió su temporada a principios del mes de enero del 2024. El galán de telenovelas resaltó el trabajo y la pasión que tiene dicho realizador por el teatro, a quien describió como un valiente.

“Tipos como tú, que se arriesgan, valen toda la pena aquí en el país, y tú haces, vas y vas, incansable, soñador, y te felicito a ti y a toda tu compañía. Cien representaciones se dicen demasiado fácil como espectador, cuando estamos del otro lado sabemos todo lo que tienen que pasar, lo que vivimos, sacrificios, esfuerzo, lo demandante que es esta carrera”, externó el actor.

“Este hombre (Torres) es especialista en cumplir sueños, hace mucho tiempo cumplió uno de mis sueños: hacer teatro musical en ‘Godspell’, siendo Jesús, un personaje maravilloso y hoy cumple un sueño tuyo. Tus padres deben estar demasiado orgullosos de ti, espero que sea el comienzo de muchísimos triunfos y de muchas bendiciones en tu vida y tu carrera, te adoro”, añadió.