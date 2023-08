María León regresa al género que la vio nacer, una balada pop muy personal que tituló “Hola, me llamo María”. La intérprete lanzará este año su nuevo material discográfico, un álbum que refleja la etapa que está viviendo y en el cual se muestra vulnerable ante el amor.

A la par, la cantante de 37 años está protagonizando la puesta en escena Vaselina, junto a los integrantes originales de Timbiriche, y la cual ha sido todo un éxito. “Yo creo que uno siempre regresa donde ha sido feliz. El pop me marcó desde el principio de mi vida, fue una elección de rebeldía. Lo primero que canté fue regional en un restaurante; mi abuelo fue quien me invitó a escuchar la música mexicana, me incitó a que nuestro legado fuera ese, y de pronto mi corazón y mi espíritu libre me hicieron escribir música pop”, comentó la intérprete.