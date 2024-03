María León sana y encuentra inspiración

La cantante María León dice que le gustaría tener superpoderes y, algunos de ellos, serían el poder hacerse invisible y volar. El primero viene desde su infancia, cuando sufría bullying y quería pasar desapercibida para que la dejaran en paz. El otro es porque le gusta la sensación de no tener gravedad en el cuerpo, de ahí su fascinación por el pole dance.

“Siento que me gusta ser espectadora, ir a una obra de teatro, al cine, caminar y a veces es más complicado siendo una figura pública”, comenta. “He tenido mucha suerte, porque la gente que se me acerca siempre es para darme mucho amor y compartir cosas, lo agradezco; pero me gusta la cotidianidad, sacar a mi perrita, caminar o andar en bici. También es cierto que muchas veces no me reconocen porque soy una fachosa (risas) o igual no pueden creer que soy yo”.

Estrena nuevo sencillo

La cuestión es que, desde esta noche, el poder de la invisibilidad lo tendría que dejar de lado, pues estrena su nuevo sencillo, “Mírame”, acompañado de videoclip. La letra surgió luego de recibir en su cumpleaños un mensaje de su ex, quien le aseguraba que no olvidaba la fecha. María, para entonces ya en otra fase de su vida, decidió no responder.

El sencillo, coescrito con Marcela de la Garza, Eduardo Blandinieres y Gil Elguezabal, parte desde la sanación y reconstrucción sentimental de una mujer. “Justo esta canción viene desde la vulnerabilidad, no tanto del empoderamiento. De decir ‘me costó trabajo, pero ya me levanté de eso; no quiero que sufras (el ex) como yo sufrí’. No es buscar venganza, sino justicia”, expresa.

León presentará el tema en su actual gira, la cual todavía no cuenta con fechas en la Ciudad de México y que irá combinando con las presentaciones de la obra Vaselina, que retomará temporada de mayo a junio. “Y se rumora que habrá una gira internacional, pero para ella todos tendremos que checar nuestra agenda, lo que sí es que es una obra que nos ha dado mucho a todos”, considera.