Ante la química que María León y Yahir tienen con el público, ellos no estarían exentos a que alguien hiciera una canción o videoclip con inteligencia artificial, pero ellos están seguros que su “fuego” artístico en el escenario no puede ser replicado con los algoritmos. “Ahora está muy cañón porque todos los músicos requieren de la IA para grabar, pero nosotros estamos abrazados a las cosas que dicta el corazón. Aunque se hilen palabras con algoritmos, si algo no es verdadero, no se puede interpretar de la misma manera”, dijo María.

Ambos intérpretes se reunieron para hablar de la presentación que tendrán el 24 de enero en el teatro Metropólitan, donde coincidieron que su unión como intérpretes ha sido orgánico y aceptado por el público. Algo que también comparten es que ellos surgieron de realities musicales, Yahir de La Academia y León de Popstars, y así hablaron del panorama de los programas. “Creo que el interés de una televisora por apoyar la carrera de un cantante no lo estoy viendo a como yo lo viví. Yo hice un disco, estuve en novelas y había programación a mi sencillo. Fue inversión que hicieron, pero ahora no veo ese impulso, y me da tristeza, porque veo morros con talento, lo intentan, pero se regresan a su casa. Siento que el apoyo es menos”, expresó el intérprete.