María propone mejorar los realities

Ser parte de chismes, discusiones y confrontaciones en un reality show que transcurre en una granja y cuidar a animales no es lo de María Karunna. La cantante propone que la televisión se mejoren los contenidos y que este tipo de formatos propongan algo más constructivo y educativo que solo tener a los habitantes siendo observados 24/7.

Para María, su experiencia en La Granja VIP, de la que fue eliminada, es una experiencia que le mostró cómo son los famosos. La integrante de Caló propone e incluso ofrece dar lecciones de vocalización en vivo, además de pedir que se evalúe mejor el “talento” que se invita a los programas. “Si tuvieran la oportunidad, sugeriría a la producción que ya sean otros contenidos, que no se promueva eso, el chisme, la intriga, la falta de respeto; esa es una ideología mía”, dice. “Además, con personalidades con preparación, trayectoria, talento, pero te meten a gente que ¡híjole! Su trayectoria es que llevan seis meses como influencers y como ya tienen millones de seguidores, entonces les das ese espacio”, reconoció.

La parte compleja

Para María, lo más complicado de participar en un reality por primera vez fue precisamente la parte humana, al no congeniar con algunos como Manelyk, quien ya es considerada reina de este tipo de programas, por la frecuencia en la que participa y por su carácter explosivo. “No puedo decir que todos, pero sí hubo varios momentos muy densos, muy pesados, fue rudo, porque no me gusta el contenido violento, ni de burla, ni de humillación y hay quienes creen que eso es contenido, estilo o son sus valores, su educación, eso chocó mucho conmigo”, expresó.