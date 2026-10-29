María quiere ser tu amiga

Tienes una solicitud de amistad de María Weston. Pero María Weston está muerta. ¿Qué le ocurrió realmente? La única certeza es que desapareció tras la fiesta de fin de curso y que nunca más se supo de ella, hasta ahora.

Publicada en español por Duomo Ediciones, la novela presenta una trama en la que el pasado irrumpe violentamente en la vida adulta de su protagonista. Lo que comienza como una notificación en una red social se transforma en una sucesión de acontecimientos inquietantes que amenazan con destruir una vida construida sobre silencios, recuerdos dolorosos y verdades que nunca llegaron a conocerse por completo.

Aunque puede relacionarse con el terror por su atmósfera perturbadora y la sensación de que una presencia del pasado vuelve para reclamar respuestas, la obra se clasifica principalmente como un thriller psicológico. Su principal fuente de inquietud no son los monstruos ni los fenómenos sobrenaturales, sino los secretos humanos, la memoria y las consecuencias de las decisiones tomadas durante la adolescencia.

¿De qué trata?

La historia gira en torno a Louise Williams, una mujer adulta que intenta continuar con su vida mientras mantiene bajo control los recuerdos de una etapa de su juventud que preferiría no volver a visitar. Su aparente tranquilidad se ve interrumpida cuando recibe una solicitud de amistad de María Weston, una antigua compañera de instituto desaparecida después de una fiesta de fin de curso celebrada más de dos décadas atrás.

El problema es que María lleva tantos años desaparecida que todos la consideran muerta. Louise también cree que nunca volverá a saber de ella, pero la aparición de aquella solicitud digital convierte una historia aparentemente enterrada en una amenaza presente.

La sorpresa inicial pronto se transforma en miedo. ¿Quién está detrás de esa cuenta? ¿Se trata de una broma cruel, de alguien que conoce detalles desconocidos de aquella desaparición o de una persona que pretende sacar a la luz lo ocurrido tantos años atrás?

La editorial presenta este episodio como el punto de partida de una trama en la que los mensajes se vuelven progresivamente más inquietantes y obligan a Louise a enfrentarse con su pasado.

La novela aprovecha una situación cotidiana de la vida contemporánea para construir una atmósfera de amenaza. Las redes sociales, concebidas como herramientas para mantener el contacto con otras personas, se convierten aquí en una puerta hacia recuerdos que la protagonista había intentado mantener cerrados.

El terror nace de la imposibilidad de saber quién observa, quién conoce los secretos y cuáles son las verdaderas intenciones de quien envía los mensajes. La pantalla del teléfono, un objeto habitual y aparentemente inofensivo, adquiere así un significado inquietante: puede conectar a una persona con un pasado que creía definitivamente perdido.