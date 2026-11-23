La infancia de María Rojo fue un tanto particular gracias a su madre, Águeda Incháustegui. Recuerda que cuando era niña y visitaba la casa de sus amigas, veía con curiosidad que en sus paredes había cuadros de santos, mientras que en la suya había un retrato de la actriz y productora teatral María Tereza Montoya, de quien decía ser sobrina, porque pensaba que si les contaba la verdad tacharían de loca a su mamá.

Es que Águeda, dice Rojo, era una mujer muy especial. Maestra de profesión, hizo que María creciera rodeada de libros, música e ideas poco comunes para su época. “Mi mamá era directora de secundaria, dio literatura y derecho obrero en el tiempo de Lázaro Cárdenas, estuvo en el Partido Comunista, era muy intelectual y feminista. Me dio una educación muy especial, que ahora me hace ser valiente, ante todo, y hacer cosas que tal vez otra gente no se atreviera”, recuerda.

Fue ese arrojo que vio en casa lo que llevó a María a pensar diferente y atreverse con películas como Las Poquianchis (1976), Rojo amanecer (1989), La tarea y Danzón (1991).

La militancia fuera de escena

Pero los foros y escenarios no fueron los únicos lugares donde María buscó poner su granito de arena. También encontró en la política una manera de involucrarse en los asuntos que le interesaban, como había aprendido en casa.

Fue diputada federal de 1997 a 2000, jefa delegacional de Coyoacán de 2000 a 2003 y senadora de 2006 a 2012. Aunque recuerda con cariño esa etapa, especialmente su paso por Coyoacán llegó un momento en el que quiso recuperar su vida.

En 2018 volvió a competir por Coyoacán como candidata de la coalición encabezada por Morena y perdió ante Manuel Negrete. La postulación, sin embargo, no supuso necesariamente militancia en ese partido. “Cuando me salí de la política, que fue mucho antes de Andrés Manuel López Obrador, nunca fui de Morena; yo quería recuperar mi vida, aunque esa etapa fue increíble sobre todo cuando estuve al frente de la Delegación Coyoacán”, dice.

Para entonces ya había regresado al teatro. En 2012 protagonizó El chofer y la señora Daisy, dirigida por Diego del Río, con quien vuelve a trabajar en Agosto. Condado de Osage, una obra sobre los conflictos familiares que pasan de una generación a otra. “No hacía teatro desde la pandemia, sobre todo un teatro tan importante, y hacerlo con Diego era un sueño”, expresa.

A sus 83 años, María conoce bien las exigencias del escenario. En sus 80, su madre también participó en Fotografía en la playa, de Emilio Carballido. Sin embargo, recuerda que llegó a preocuparse por su salud. “Vivió después de eso unos tres años más, porque le subía y le bajaba la presión, por eso ya no le permití que siguiera con su carrera de actriz, porque yo sé lo que esto estresa”, cuenta Rojo.