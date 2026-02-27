María Sorté felicita a García Harfuch

La actriz María Sorté felicitó a su hijo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quien cumplió 44 años.

A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió una foto cuando su hijo era más joven, y en la imagen de se lee: “Feliz cumpleaños, mi amor, que Dios te bendiga y te proteja siempre”. La felicitación incluye un mensaje escrito a mano en el que se lee: “Hijo, feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi ser por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá”.

Omar García Harfuch proviene de una familia con fuerte presencia en la vida pública de México. Su padre fue Javier García Paniagua (1935-1998), político priista que ocupó cargos de alto nivel, entre estos el de secretario de la Reforma Agraria y dirigente nacional del PRI. También tuvo trayectoria en temas de seguridad y gobernación durante el siglo XX.

Su madre es María Sorté, una conocida actriz mexicana de cine y televisión. Tiene una larga carrera en telenovelas y producciones nacionales desde la década de 1970. Omar García Harfuch nació en la Ciudad de México en 1982, es uno de los mandos policiales más conocidos del país.