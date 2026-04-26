María Uriarte debuta en telenovelas

“Yo veía novelas de chiquita con mis papás, es algo muy de nosotros”. María Uriarte parte de ese recuerdo para dimensionar el momento que vive ahora, del otro lado de la pantalla y con un personaje que no pasa desapercibido. En Mi rival, producción de Carmen Armendáriz, interpreta a Paula, un personaje controvertido. “Tengo una relación secreta y no mucha gente la va a ver con buenos ojos”, dice. Es la secretaria de Gustavo (personaje interpretado por Arturo Peniche); ella convive con su esposa e hijo, mientras sostiene un vínculo oculto. “Estamos todos juntos, pero nadie sabe nada, y cuando se enteran es un caos”, añade María.

Este papel marca su debut en telenovelas tras una sólida base en teatro musical, con montajes como Mamma Mia!, The Prom y Un cuento de Navidad. “Se me antojaba mucho grabar ante cámara y que este sea mi primer proyecto fue un salto enorme”, afirma.

Pero el ritmo de la televisión también fue una escuela. “Aprendí mucho viendo a actores con tanta trayectoria y la rapidez con la que trabajan”, señala.

Personaje

Sobre Paula, la actriz explica que la tuvo que construir desde la distancia. “No comparto muchas cosas con ella, pero fue muy interesante jugar esta energía de que nadie se entere. Con todos es dulce, y cuando está sola con Gustavo cambia completamente”, explica.

La historia también deja ver sus grietas. “Empieza a arrepentirse y ahí le presté mucho de mí”. Así, Uriarte confía en entrar a ese terreno donde nacen los personajes que el público recuerda.