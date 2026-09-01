María Vargas se corona en Miss Universe

María Vargas ya tenía corona antes de convertirse en Miss Universe México. La representante de Jalisco, quien tiene 28 años, se autodenominó desde hace tiempo como la “Reina de los Problemas” e incluso llegó a autocoronarse mucho antes de que el jurado la eligiera como la nueva soberana de la belleza mexicana.

En Los Cabos, la broma terminó convirtiéndose en realidad: María Guadalupe Vargas Naranjo recibió de manos de Fátima Bosch la corona de Miss Universe México 2026 y representará a nuestro país en la competencia internacional que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

Perfil

Pero María no es una reina convencional. La joven es licenciada en Negocios Internacionales y publicó su primer libro autobiográfico, Miss Trouble, inspirado en ese peculiar título de “Reina de los problemas” que ella misma adoptó.

Ahora trabaja en una segunda parte, que podría incluir sus experiencias dentro de los concursos de belleza y su reciente coronación.

Tras recibir la corona, María compartió sus primeras imágenes oficiales como Miss Universe México, dejando atrás la autocoronación para portar ahora un título que, esta vez, le pertenece oficialmente.