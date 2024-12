Mariah Carey, 3 semanas en el top 1

“All I Want for Christmas Is You”, el emblemático tema de Mariah Carey, ha alcanzado un nuevo hito. La canción se mantiene en la cima del Billboard Hot 100 por tres semanas consecutivas, sumando un total de 17 semanas en el puesto número uno a lo largo de su carrera, superando las 16 semanas que logró junto a Boyz II Men en 1995.

Además, la melodía que valora la compañía amorosa por encima de los regalos podría lograr el tercer dominio más largo en los 66 años de historia del ranking, según la revista especializada, superando a “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey este año y “Old Town Road” de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019.

Carey, quien recibe el 2025 rodeada de éxito y probablemente de dólares, celebró este logro con una publicación en Instagram. En ella, modela un vestido rojo brillante mientras está rodeada de árboles de Navidad decorados en dorado y regalos por todos lados. “Esto es increíble. Nunca jamás, jamás, daré esto por sentado. Feliz Navidad anticipada”, escribió, acompañada de emojis de corazones y pinos.

“All I Want for Christmas Is You” fue lanzada en el álbum Merry Christmas de Carey en noviembre de 1994. La canción debutó en el Hot 100 en diciembre de 2017 y alcanzó el top cinco en 2018. Desde entonces, ha vuelto a liderar en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.