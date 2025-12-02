Mariah Carey domina listas musicales

No importa cuántas playlists nuevas nazcan ni cuántos artistas intenten colocar su propio tema navideño: cuando llega diciembre, el mundo entero escucha la misma señal. Mariah Carey sube un video a redes sociales diciendo “It’s time!” y, de inmediato, comienza oficialmente la temporada más rentable de su carrera.

Treinta años después de su lanzamiento, “All I want for Christmas is you” no solo sigue viva: domina.

Reclama su sitio

Esta semana, la canción regresó al número uno del Billboard Holiday 100, la lista que reúne los temas festivos más populares de todas las épocas. El ascenso del puesto 8 al 1 marca su semana número 66 en la cima desde que el chart existe (2011). Un dato contundente para entender su impacto es que, de las 74 semanas totales que el Holiday 100 ha estado activo, la mitad le pertenecen a Mariah.

Durante la última semana en Estados Unidos, la popularidad del tema volvió a dispararse: acumuló 15.7 millones de reproducciones en plataformas digitales, un incremento del 14 %; alcanzó 9.7 millones de impresiones en radio, creciendo un notable 82 %; y registró mil descargas vendidas, un 13 % más que la semana anterior.

Este impulso combinado fue suficiente para que “All I want for Christmas is you” retomara el primer lugar del Billboard Holiday 100, una actividad tan potente que ni los lanzamientos nuevos ni los títulos clásicos de Brenda Lee, Ariana Grande o Pentatonix logran desbancar.

Negocio multimillonario

“All I want for Christmas is you” es más que un éxito musical: es un modelo de negocio que se reactiva con puntualidad quirúrgica. Desde su estreno en 1994 dentro del álbum Merry Christmas, la canción ha generado más de 60 millones de dólares en su primera etapa comercial y entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales en regalías, según estimaciones de Forbes, The Economist y el New York Post.

Las plataformas digitales también la sostienen como el tema navideño más reproducido del mundo en Spotify, y su video oficial, publicado en 2009, roza los 800 millones de vistas en Youtube, considerando que solo se ve masivamente durante unas semanas al año. El tema está presente en todo: series, películas, anuncios, remixes, memes y hasta duetos inesperados, como la versión con Justin Bieber en 2011. También aparece en Love actually uno de los filmes que más ayudaron a inmortalizarlo frente a nuevas generaciones.