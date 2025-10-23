﻿﻿
Mariah Carey es Persona del Año

Octubre 23 del 2025
Mariah Carey acaparó nuevamente las redes sociales, luego de que fuera elegida como Persona del Año por MusiCares. El reconocimiento se relaciona con su trayectoria artística y su compromiso con diversas causas sociales.

El homenaje se llevará a cabo el 30 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos días antes de la 68ª edición de los Premios Grammy. Este galardón se suma a la extensa lista de premios que la cantante ha recibido a lo largo de su carrera.

Logros

A lo largo de más de tres décadas en la industria musical, Carey ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado cinco premios Grammy. Además de su éxito en los escenarios, ha sido reconocida por su labor filantrópica en diversas organizaciones.

Una es la Fundación YUM!-World Hunger Relief, que recauda dinero para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, contribuyendo a combatir la desnutrición global.

En tanto, GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) promueve la representación respetuosa y precisa de la comunidad LGBTQ+ en los medios y la cultura. Carey recibió el premio Ally en los GLAAD Media Awards de 2016 por apoyar la igualdad y aceptación.

Con Iheart Living Room Concert for America, durante la pandemia de covid-19, Carey participó en un concierto virtual junto a Elton John, Billie Eilish, Alicia Keys y Backstreet Boys, con el fin de recaudar fondos para organizaciones como Feeding America y First Responders.

