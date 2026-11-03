Mariah Carey incursiona en el punk

Mariah Carey anunció, como nunca lo había hecho, la próxima llegada de la Navidad, en un video en donde interpretó un género que nunca ha experimentado, ¡el punk! y, no solo eso, sino que se vistió muy ad hoc, todo esto para recordar que, tras la conclusión de Halloween, la víspera navideña se encuentra a la vuelta de la esquina.

Inmortalidad

Hay personalidades como Heidi Klum y, hasta la propia Belinda, que son asociadas con el Día de Brujas, mientras que el nombre de Mariah Carey es, prácticamente, sinónimo, de las fiestas decembrinas pues, a pesar de que su tema “All I want for Christmas is you”, fue lanzado hace 22 años, sigue siendo el villancico por excelencia.

Por ello, cada año, la cantante crea toda una campaña para celebrar la Navidad y el Año Nuevo y es que, su tema no solo vuelve a repuntar en las listas de reproducciones, sino que, en los últimos años, ha aprovechado todo el marketing alrededor de su canción, para lanzar productos alusivos a la temporada, como piyamas, esferas, velas y camisetas estampadas.

Para anunciar que está de vuelta, en esta ocasión, Mariah decidió hacerlo de manera distinta a como lo hace cada año y es que, en un video, parece como nunca antes fue vista, con medias de red, el cabello teñido de color y con maquillaje estridente en el rostro.

Video

La intérprete de otros éxitos como “With you” y “We belong together” aparece en el clip, cantando junto a una banda de punk, frente a cientos de personas que celebran Halloween. Mariah no solo canta siguiendo la cadencia clásica del género, sino que se lanza hacia al público y, cuando la escena no podría resultar más inverosímil, se le escucha cantar, hasta alcanzar las siete octavas, la frase “it’s time”.

En entonces que Carey vuelve a presentarse como acostumbra, con un traje de lentejuelas rojo y pompones blancos, arriba de un árbol de Navidad, en donde canta su famosa canción.