Mariana Ávila comparte emotivo mensaje

Una semana después del asesinato de Fede Dorcaz, su novia, la influencer Mariana Ávila, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, donde confiesa que aún no puede creer que su amado, el amor de su vida, ya no esté en este plano terrenal. El cantante argentino fue asesinado cuando viajaba hacia su casa por Periférico, ahí fue interceptado y baleado.

El también modelo de 29 años estaba confirmado para ser parte del concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, en el que sería pareja de Mariana, con quien llevaba más de un año de feliz noviazgo.

Dorcaz fue despedido entre amigos y sus padres, quienes viajaron desde Argentina y lamentaron profundamente lo ocurrido con su único hijo; destacaron lo buena persona que fue y tanto ellos como su novia Mariana pidieron justicia.

Desgarrador mensaje

Ávila editó un video con varios momentos junto a Fede, ambos aparecen en el foro de Hoy, en viajes y en demostraciones de amor; Mariana muestra la faceta más tierna y amorosa de Fede, quien llegó a vivir a México con la firme idea de convertirse en un cantante exitoso. “Hoy se cumple una semana desde que ya no estás con nosotros y entré a mi galería a recordarte una vez más. Me tomé el tiempo de editar este video con tanto dolor, pero sonriendo con tus ocurrencias, extrañándote en cada segundo”, se lee en el inicio del extenso mensaje.

Mariana confiesa que vive un momento muy difícil porque aún no se hace a la idea de la ausencia de Fede, quien diariamente le mandaba un video para contarle sus primeras actividades del día. “Te extraño tanto, todos los días me levanto esperando tu video y mensaje de buenos días y que ya fuiste al ‘gym’, o despertar juntos y que me digas que amabas con locura todas nuestras mañanas”, expresó.

Ávila destacó lo buen novio, amigo e hijo que era Fede. Mencionó que siempre estuvo en buenos pasos y alejado de gente peligrosa, y confesó que su sueño era casarse con él.