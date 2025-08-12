Mariana Botas besuqueó a Drake Bell

La actriz Mariana Botas confesó que tuvo una breve relación con el cantante Drake Bell mientras trabajaba en el podcast Envinadas. El momento quedó grabado y se ha viralizado en los últimos días.

Durante una conversación en la alberca de la casa, reveló que la exestrella de la serie Drake & Josh siempre había sido su gran crush desde hacía muchos años. Sin embargo, en algún momento no solo lo conoció, sino que también lo besó.

Mariana contó que, durante una de sus visitas, Drake Bell participó en el pódcast de “Las Envinadas”, donde salió con unas copas de más. Sin embargo, pasó un año hasta que tuvieron su breve romance. “Es el mejor día de mi vida, alguien pellízqueme. Fuimos a cenar. Y dije ‘realizado’. Luego, el año pasado, fue cumpleaños de un amigo, que también Drake se lleva bien con él”, dijo Mariana Botas.

La famosa relató que, después de tener a estrella tan cerca, la química habría surgido durante la noche. Posteriormente, el músico la llevaba en todo momento a su lado y le invitó todo lo que quiso en el antro, y además lo besó. “La verdad es que esa noche me lo besuqueé. Me traía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo; ‘te pido unas perlas negras’”, reveló la actriz.