Mariana Botas fue víctima de violencia

Mariana Botas se sinceró con sus compañeros de La casa de los famosos México sobre uno de los momentos más vulnerables de su vida: la violencia de la que fue víctima en una de sus relaciones.

Durante una charla, la actriz reveló que la convivencia con su expareja llegó a tornarse tóxica, al grado de que él la agredía verbal y psicológicamente y, aunque al principio le costó darse cuenta del abuso, cuando las cosas escalaron a lo físico la situación cambió por completo.

Uno de los episodios que más recuerda, fue el fin de año del 2015; y es que, tras encontrarle mensajes con otra mujer, él la arrojó al piso, no sin antes culparla. “El traía un vaso en la mano y lo aventó y me dijo ‘estoy hasta la madre. Estás pinche loca’. Yo soy un ‘hobbit’, me agarró, me levantó y así parada, me avienta”, contó.

La integrante de Una familia de 10 destacó que la caída fue tan fuerte que su entonces cuñado tuvo que intervenir para tranquilizarlo y que las cosas no pasaran a mayores. “Su hermano se paró en chinga y lo agarra, gracias a Dios, sino me hubiera matado. Lo agarra y le dice ‘¿qué te pasa?, no puedes tratar así a Mariana’”, contó.

Además de los golpes, lo que dejó en ‘shock’ en la también influencer fue la manera en la que su novio reaccionó, pues no solo minimizó la situación, sino que ni siquiera se disculpó. “Fue horrible para mí. Ya habían pasado otras cosas de violencia y le valió madres. Ni creas que (me dijo) ‘oye discúlpame’. No. (Tenía) una soberbia”, recordó.

El testimonio de Botas generó una ola de apoyo en redes sociales, donde usuarios reconocieron su coraje para hablar y superar un tema tan difícil, sobre todo en un país donde la violencia es uno de los delitos más graves contra las mujeres.