Mariana celebra a las mamás con Matilda

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, Mariana reunió a diversas emprendedoras y asistentes en una agradable convivencia llena de alegría, promociones y momentos especiales. A través de su emprendimiento Matilda, ofreció atractivas promociones en colaboración con distintas marcas que se sumaron a esta emotiva celebración dedicada a consentir a las mamás. La tarde estuvo marcada por las anécdotas, las compras y un ambiente cálido donde las asistentes disfrutaron de sorpresas, convivencia y excelentes opciones para celebrar esta fecha tan especial. Sin duda, fue un encuentro exitoso que destacó por la unión, el entusiasmo y la buena energía entre todas las presentes.