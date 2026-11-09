Mariana celebra que latinos ganen

La actriz Mariana Treviño tenía 18 años cuando dejó Monterrey para descubrir qué podía hacer lejos de casa. Su búsqueda la llevó a Estados Unidos, donde pasó por Boston y Nueva York, estudió actuación y encontró en el teatro una manera de abrirse camino.

De aquellos años conserva la nostalgia por su lugar de origen y la experiencia de construir una vida en otro país.

Pertenencia

Ahora, tras las victorias electorales de políticos de ascendencia mexicana en Estados Unidos, la actriz reivindica a quienes han hecho de ese país su hogar. "Me encanta que haya un resurgimiento de abrir estos espacios de representación, porque esa es la realidad. Muchos mexicanos y latinoamericanos ahí viven y necesitan sentir que ese espacio y esa tierra también es de ellos, y que ahí tienen una voz, porque son parte de la figura que es ese país", afirma en entrevista.

Treviño celebra los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Gina Hinojosa hizo historia como la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas, tras derrotar a Greg Abbott. En California ganó Xavier Becerra, el primer latino elegido para gobernar ese estado, mientras que el cantante Bobby Pulido obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el sur de Texas.

Para la actriz, esos triunfos dan visibilidad a una comunidad presente desde hace generaciones. Su propia experiencia le recuerda lo que significa vivir lejos del origen. "Yo también fui una nómada desde muy chiquita. Me fui de mi casa a los 18 años, de Monterrey, buscando la vida, el querer verme en otros espacios, redescubrirme y encontrar qué quería hacer. Siempre fui un poco outsider allí en Monterrey", recuerda.

En Boston estudió música en Berklee y en Nueva York se formó en la Neighborhood Playhouse, además de participar en montajes teatrales. Desde hace años vive en Ciudad de México.

Un lugar en las historias

Treviño conoce esa búsqueda de representación desde su oficio. Después de Mentiras y Club de Cuervos, participó en Un vecino gruñón, donde interpretó a una mexicana que cambia la vida del personaje de Tom Hanks. En la novela original, esa vecina era iraní; la adaptación la convirtió en mexicana. "Siempre los latinos han tenido un lugar, se quiera o no, dentro de la identidad de ese país. Entonces, las historias emergen por necesidad. Siempre ha habido historias, siempre ha habido creativos y personas que tienen la necesidad de narrar la propia historia", señala.

Ahora da vida a Elena en Stick, comedia de Apple TV con Owen Wilson cuya segunda temporada está disponible en la plataforma. Su personaje es una madre mexicana que ha sacado adelante a Santi, un joven que aspira a ser profesional en el golf.

Elena ha puesto durante años las necesidades de su hijo por delante. Cuando él empieza a independizarse, recibe una oportunidad laboral que la lleva a reconsiderar su futuro y su relación con Mitts (Marc Maron).

"Cuando los hijos empiezan a crecer y están a punto de independizarse, hay muchas mujeres que se quedan así como ´bueno, voy a retomar mi vida, ¿para qué soy buena?, ¿qué talento tengo?´", explica.

La actriz considera que esa incertidumbre es cercana para las madres solteras, que vuelcan su tiempo en sus hijos, "y a veces uno pierde un poquito la perspectiva de dónde está uno como persona".

Para Treviño, la historia de su personaje recuerda que los sueños no necesariamente tienen una fecha de vencimiento. "No solo hay segundas oportunidades, sino terceras, cuartas y quintas, e infinitas, hasta que terminamos este proceso de aprendizaje en la vida", afirma.

Aunque Elena es una mujer mexicana que vive en Estados Unidos, Treviño destaca que sus conflictos no están determinados exclusivamente por su nacionalidad, sino por experiencias que pueden compartir personas de diferentes orígenes.



