Mariana, de eliminada a finalista

Mariana Ochoa, quien fue la primera eliminada de La casa de los famosos México se convirtió en la primer finalista del reality, tras ganar la dinámica que encabezó Galilea Montijo.

La cantante de 47 años celebró su victoria a pesar de que el resto de sus compañeros confesaron que preferían que Memo Schutz se convirtiera en el primer finalista.

Mariana regresó al reality tras estar en el exilio junto a Ximena Herrera, ambas fueron las primeras en salir de “La casa”, sin embargo, el público decidió darle a Mariana una segunda oportunidad, la cual ha sabido aprovechar muy bien. Ochoa, quien no era grata para Aldo Rendón, exhabitante en esta cuarta temporada, ha tenido que sortear los comentarios y ataques de Ese Pérez y de Gema Garoa, ha sido salvada en varias ocasiones, y ha estado en medio de la polémica por subastar el presupuesto semanal a cambio de la inmunidad.

Mariana recibió una llamada telefónica de su hermano Octavio, quien lloró en redes tras conocerse que Mariana ganó el pase a la final. Ochoa ha tenido una buena racha en el reality desde que regresó, en días recientes su nombre ha sido tendencia en redes tras destapar el romance que tuvo con Ernesto Laguardia hace más de 20 años.

Aunque Mariana Ochoa no entró como favorita, para muchos sí es una de las favoritas para ganar el reality, así ha sido su paso:

Ingreso sorpresa

Mariana Ochoa fue anunciada como habitante de La casa de los famosos México el día del estreno de la cuarta temporada.

Primera eliminada

Al inicio quedó fuera de la competencia, pero una nueva dinámica le permitió regresar a la casa.

Cambio de estrategia

Tras su regreso, fortaleció su juego y consiguió mayor apoyo del público.

Jugadora estratégica

Sacrificó parte del presupuesto de comida para obtener inmunidad y también ganó una prueba de salvación.

Trayectoria artística

Su experiencia desde niña con La Onda Vaselina y OV7 ha sido un tema recurrente entre sus compañeros.

Conflictos

Protagonizó un fuerte enfrentamiento con Flor y cuestionó las estrategias de otros habitantes.

Primera finalista

Ganó una prueba decisiva y obtuvo el primer boleto directo a la gran final.

Música

También participó en la creación e interpretación de la canción oficial de los habitantes.