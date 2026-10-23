Mariana defiende a Aleks Syntek

Mariana Seoane habló en defensa de Aleks Syntek después del episodio que el cantante protagonizó en el festejo del 15 de septiembre y que culminó con él compartiendo un problema psiquiátrico diagnosticado.

La actriz asistió a la gala de Éxitos de la Sociedad de Autores y Compositores en la que se les dieron reconocimientos a los maestros y maestras que celebran 25 y 50 años de trayectoria. “Lo que creo es que está bien bonito en la vida reconocer las cosas, está bien bonito también que a nosotros no se nos olvide que somos seres humanos que podemos tener algo si vamos en la vida, pero que no se nos olvide tampoco el gran artista es y tantos éxitos que todos lo sabemos, así que para mí será un honor hacer algo”, dijo.

Encantada

De igual manera compartió cómo fue su encuentro con Syntek luego de este suceso, Mariana aseguró haber quedado encantada con Aleks al grado de querer colaborar con él. “Me lo encontré en un restaurante y fue padrísimo, le dije ‘hola’ y vino, me saludó, me firmó un vinilo increíble, así que tengo ya algo que enmarcar de él, y pues lo sentí divino, adorado”, afirmó.