Mariana Echeverría defiende su cuerpo

Luego de que Gala Montes cuestionara los métodos de Mariana Echeverría para bajar de peso, la conductora, quien reapareció en la televisión tras dos años de ausencia, respondió a la actriz con un agradecimiento a su cuerpo, el cual, le permitió el milagro de convertirse en madre por segunda ocasión.

Mariana es parte de los panelistas de La casa de los famosos México, proyecto en el que fue habitante junto a Gala en la segunda edición; sin embargo, la convivencia dentro del reality no fue la mejor entre ellas, y Echeverría salió muy criticada y hasta cancelada.

Dijo que decidió enfocarse en su familia, pudo volver a embarazarse después de perder a cuatro bebés, y ahora vuelve a la TV, al mismo proyecto del que salió funada, pero que gracias a ello, asegura, se renovó y ahora está en su mejor momento.

¿Qué le respondió a Gala Montes?

A través de un video, Mariana respondió a los señalamientos de Gala, quien cuestionó que hubiera bajado de peso con ejercicio, pues sugirió que seguramente lo hizo con ayuda de Wegovy o de un medicamento inyectable que contiene semaglutida, recetado para ayudar a perder peso y controlar la obesidad; o de Ozempic, medicamento inyectable con receta cuyo ingrediente activo es la semaglutida, diseñado principalmente para tratar a adultos con diabetes tipo 2 y ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Mariana recordó que durante 4 años su cuerpo estuvo sometido a procesos hormonales, desde el 2021 hasta el 2025, procesos hormonales para poder quedar embarazada después de haber perdido cuatro bebés. “Yo quería tener a mi segundo hijo en mis manos y sacrifiqué mi cuerpo, sacrifiqué mi peso, sacrifiqué mi salud para poder tener a mi bebé”, dijo.

Aunque la llame aferrada —agregó—, su deseo se logró y sí fue mamá de nuevo, aunque haya tenido que llenar su cuerpo de hormonas, de fertilizaciones in vitro, de inyecciones y cantidad de cosas tomadas como pastillas.