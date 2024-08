Yurem asegura que el trato que ha recibido de Mariana Echeverría siempre ha sido el mejor, pues no solo ha compartido con la conductora más de un proyecto televisivo, sino que, cuando no tenía dónde vivir, la participante de La casa de los famosos le dio asilo en su casa.

Ka experiencia de Yurem con Mariana ha sido muy distinta, tal como lo reveló en una entrevista con Edén Dorantes, donde aseguró que a pesar de no haber visto mucho de lo que ocurre en el reality, la famosa siempre ha sido una buena persona con él.

“Es chida, no he visto bien (el programa), solo he visto que no les está yendo muy bien ahí dentro, no tengo televisión abierta, tampoco tengo Vix, conmigo siempre se ha portado bien chida, conmigo siempre se ha portado bien buena onda, la neta”, expreso.

Aunque el actor no tocó el tema, hace unos años, al poco tiempo de que salió del reality Inseparables (2021), atravesó una situación económica muy complicada, por lo que se quedó sin dónde vivir, esto lo orilló a estacionar su camioneta dentro de Televisa, cada noche, para quedarse a dormir dentro de ella.

“Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa, me quedé sin lana, la neta, porque es muy caro construir, yo vivía ahí en la camioneta, me levantaba y pues en Televisa hay todo; hay baño, comedor, hay gimnasio en el CEA; entonces me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de ‘Me caigo de risa’ bien chido, luego me iba al comedor, comía, luego me iba al gimnasio del CEA, entrenaba”, dijo a René Franco en entrevista.

Mariana, por su parte, reveló a Yordi en otra entrevista que ella se percató cuando Yurem pasa largas horas dentro de las instalaciones de la televisora, lo que la extrañó hondamente. “Cada vez que iba a Televisa lo veía ahí con sus cosas, con su casco, con una mochilota; él me decía que vivía ahí, que dormía ahí, que se bañaba en los baños del CEA”, precisó.

Fue entonces que le ofreció su casa para que pasara una temporada.