Mariana Echeverría sorteará un teléfono

En La casa de los famosos México, el enfrentamiento entre la influencer venezolana Briggitte Bozo y Mariana Echeverría por un simple mango fue uno de los momentos más controversiales del reality show. Esta disputa no solo destacó en el programa, sino que también marcó la eliminación de Mariana, quien se convirtió en la cuarta participante en abandonar la competencia.

Aunque el regreso de Echeverría a la realidad no fue el que esperaba, pues se enfrentó a numerosas críticas por sus actitudes hacia el resto de los participantes, parece que está intentando darle un giro positivo a la situación, y para aprovechar el revuelo generado por el mango, ha lanzado una dinámica para sortear un Iphone 15.

A través de una historia en Instagram, la conductora de televisión compartió que muchos de sus seguidores le han enviado videos y fotos parodiando la polémica, por lo que decidido que el teléfono será para quien le mande el contenido más creativo hasta este sábado 24 de agosto. “Que (el video/foto) sea súper original de los mangos. No sé, (algo como) ‘Ahí viene Mariana y me va a robar mis mangos’ y que salgan arriba de un árbol. Ya vi que ustedes son bien creativos, que valga la pena”, expresó en un video adornado con imágenes de la fruta y un teléfono.

Sonriente, Echeverría explicó que el nombre del ganador se dará a conocer el sábado, ya que no tendrá que asistir a la gala del reality, lo que le dará tiempo para comprar el dispositivo móvil. “Ya les digo dónde pueden pasar por el Iphone. La persona que haya ganado esta dinámica. Voy a publicar la foto, pero que sí esté divertida. Corre tiempo”, añadió.

Además, Mariana expresó que se ha reído mucho gracias a las imágenes que le han enviado. Tras su salida, reconoció que no supo jugar bien sus cartas dentro del programa y manifestó su deseo de que gane el mejor, ya que no apostaba por ninguno de los famosos que aún permanecen en la competencia. Explicó que ya le habían advertido que La casa de los famosos se alimenta del odio, algo que ella “comprobó” y que no desea seguir fomentando. “Solo contestaré mensajes de amor. Voy a seguir con mi buena vibra”, mencionó.