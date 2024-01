Mariana Garza se convierte en Thalía

Mucho es lo que se ha dicho respecto a Timbiriche: que si juntarán una vez más, que si se llevan bien entre ellos o hay algunos que ya no quieren ni verse; lo cierto es que sus fans siempre agradecen cuando de alguna forma hacen algo juntos, como sucedió con el detalle que tuvo Mariana Garza al recordar a Thalía con un filtro de Instagram.

“Carcajeémonos. ‘Love you’, Thalía”, escribió la actriz y cantante junto a un video en el que aparece, primero con el rostro medio cubierto con una de sus manos, mientras hace el lip sync de la canción “Gracias a Dios” de su excompañera; pero en cuanto se descubre, el filtro hace su magia y la transforma en la esposa de Tommy Mottola.

Esto no pasó inadvertido por la intérprete de “Amor a la mexicana”, quien respondió a esta publicación con varios emojis y un breve mensaje en el que aplaudió a Garza y se dijo sumamente emocionada: “Una fantasía total. ¡Amé!”. Pero Thalía no fue la única ex-Timbiriche que reaccionó a la travesura de Mariana, Diego Schoening también comentó el video y en medio de risas escribió: “No te pases, ¿no que no iba a venir?”.

Los fans aplaudieron el detalle y algunos le comentaron que si los conmocionó el uso del filtro, pero que fue divertido verla imitar a su excompañera, aunque no faltaron los comentarios que aseguraban que una era mejor que otra, pero los fans de Garza pusieron fin a la polémica, asegurando que no venía ni al caso el comentario, ya que ambas artistas se llevan muy bien, no por nada Thalía reposteó la publicación en una historia en su cuenta de Instagram, asegurando que le encantaba.