Mariana materializa su sueño

Diciembre 08 del 2025
Mariana materializa su sueñoFelices esa noche
Mariana materializa su sueñoPepe, Mariana y Claudia
Mariana materializa su sueñoMariana con sus papás Araceli y Mariano

La diseñadora y emprendedora Mariana vivió su sueño al desarrollar el concepto de Matilda en un espacio físico en esta ciudad capital. El acto de inauguración se convirtió en una cálida celebración en la que numerosas amistades y colegas se dieron cita para expresar sus mejores deseos y felicitar a la propietaria por este significativo logro. El lugar, cuidadosamente diseñado, refleja la estética y la pasión que Mariana ha volcado en su marca a lo largo del tiempo. ¡Felicidades!

