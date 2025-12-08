Mariana materializa su sueño

La diseñadora y emprendedora Mariana vivió su sueño al desarrollar el concepto de Matilda en un espacio físico en esta ciudad capital. El acto de inauguración se convirtió en una cálida celebración en la que numerosas amistades y colegas se dieron cita para expresar sus mejores deseos y felicitar a la propietaria por este significativo logro. El lugar, cuidadosamente diseñado, refleja la estética y la pasión que Mariana ha volcado en su marca a lo largo del tiempo. ¡Felicidades!