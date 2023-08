Mariana Francesca Mazzucato es una economista de origen italiano. Nació el 16 de junio de 1968. Es hija de Ernesto y Alessandra Mazzucato, y tiene dos hermanos, Valentina y Jacopo. En 1972, cuando tenía cuatro años, la familia se trasladó a Nueva Jersey cuando su padre fue contratado para enseñar en el laboratorio de física del plasma en la Universidad de Princeton. Mazzucato pasó más de treinta años en Estados Unidos, lo que le otorgó la doble nacionalidad. Es en este país donde cursó gran parte de su educación.

Después de graduarse en el Instituto de Princeton en 1986, se inscribió en la Universidad de Tufts en Somerville, donde obtuvo su licenciatura en Historia y Relaciones Internacionales en 1990. Posteriormente, en 1994, obtuvo su maestría en Economía de la New School for Social Research, y cinco años después recibió su doctorado en Economía en la misma universidad.

Antes de completar su doctorado, Mariana Mazzucato obtuvo un puesto como profesora asistente de economía en la Universidad de Denver por un año. Entre 1998 y 1999, fue becaria postdoctoral Marie Curie en el London Business School, donde colaboró en investigaciones y publicaciones con el exdecano Paul Geroski.

En el año 2000, Mazzucato regresa a Europa y se une al departamento de economía de la Open University en Inglaterra como profesora. En esta universidad, ascendió a profesora titular cuatro años después de su llegada. Durante este tiempo, fundó y dirigió un centro de investigación, innovación, conocimiento y desarrollo.

Fue catedrática de Economía de la Innovación en SPRU, Universidad de Sussex, y ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el New Statesman Speri Prize en Economía Política y el reconocimiento de The New Republic como una de “los tres pensadores más importantes sobre innovación”. Ha sido miembro de varios consejos y grupos expertos en innovación y crecimiento, incluyendo el Scottish Government’s Council of Economic Advisors, el Foro Económico Mundial y la Comisión Europea sobre Innovación para el Crecimiento.

Para el 2013, Mariana publicó su libro El Estado emprendedor: mitos del sector público frente al privado, donde argumenta que el Estado no es solo una organización burocrática estática que debe arreglar los fallos del mercado, sino que también puede invertir en áreas de alto riesgo y sentar las bases para la innovación y el emprendimiento. En el libro, la autora presenta varios estudios de caso en diferentes sectores para demostrar que el Estado está haciendo inversiones de alto riesgo antes de que el sector privado se involucre.

También señala que los riesgos son socializados mientras que las recompensas están privatizadas, y considera diferentes formas de cambiar esta dinámica para producir un crecimiento más inclusivo. Su libro incluye dos capítulos sobre la tecnología verde y detalla cómo el Estado está invirtiendo en esta área para sentar las bases de una revolución tecnológica.

En 2015 se publicó una edición para Estados Unidos que incluía una nueva introducción. La autora también escribió un artículo en Asuntos Exteriores que resume el libro y describe sus implicaciones para el sector público. Ese mismo año, Mariana fue elegida al British Labour Party’s Economic Advisory Committee, convocado por el Shadow Chancellor John McDonnell, y dio una serie de conferencias destinadas a ampliar el debate en torno a la economía en el Reino Unido.

Trabajó en políticas de innovación en Brasil y fue la primera mujer en dar la Conferencia Raúl Prebisch organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas en Santiago de Chile en 2016. Ha sido elegida como miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido (FAcSS) y de la Academia Nacional de Ciencias de Italia (Lincei).

Vida personal

Mariana Mazzucato está casada con Carlo Cresto-Dina, un productor de cine italiano. Tienen dos hijos. La economista y catedrática ha sido reconocida con múltiples doctorados Honoris Causa por su destacada trayectoria en el campo de la economía y la innovación. Entre las universidades que le han otorgado este título honorífico se encuentran: la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, la Universidad Simon Fraser, la Universidad Hasselt en Bélgica, y la Universidad de York en Reino Unido, así como diversas instituciones en otros países.