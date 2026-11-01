Mariana Ochoa es blanco de críticas

Durante la emisión de Ventaneando de este 29 de octubre, Mariana Ochoa apareció en las pantallas de TV Azteca como invitada de una entrevista exclusiva con Pati Chapoy.

Durante la conversación, la cantante habló sobre distintos aspectos de su vida personal, pero no hizo comentarios relacionados con su triunfo en La casa de los famosos México 2026 ni sobre su experiencia dentro del reality de Televisa. Sin embargo, su aparición no fue muy bien recibida por todos los espectadores y las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, especialmente después de que previamente revelara que todavía no había recibido el premio por ganar.

¿Quedó en malos término?

En una entrevista reciente, Mariana declaró que, hasta el momento, no ha recibido el premio de cuatro millones de pesos que le corresponde por haberse convertido en la ganadora de La casa de los famosos México.

Sin embargo, esto no significa que la cantante esté en malos términos o tenga algún conflicto con Televisa. De hecho, la propia Mariana contó que habló con Mario Bezares, quien también ganó el reality en una edición anterior, y él le explicó que la entrega del premio puede tardar entre tres y seis meses debido a los trámites administrativos.

Por esta razón, el conductor le recomendó tener paciencia y esperar a que se complete el proceso. De esta manera, Mariana no ha declarado estar en conflicto con Televisa ni ha señalado que exista algún problema con la entrega del dinero.

La aparición en Ventaneando no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios negativos en redes sociales, principalmente porque acudió a TV Azteca, principal competencia de Televisa, donde Mariana participó y resultó ganadora de La casa de los famosos México.

Entre las críticas, algunos usuarios cuestionaron que la cantante buscara oportunidades en otros espacios, pues consideraron que Mariana estaría buscando trabajo en otras televisoras porque, supuestamente, no le estarían dando oportunidades en la empresa de San Ángel. Asimismo, algunos internautas pusieron en duda las declaraciones de la exintegrante de OV7 sobre tener agenda llena, pues consideraron que su aparición en Ventaneando demostraría que no está tan saturada de compromisos, como decía estarlo.