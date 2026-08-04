Mariana Ochoa, la primera eliminada

Una nueva historia en la televisión se ha empezado a escribir luego de la primera gala de eliminación de la cuarta temporada La casa de los famosos México. Tan solo después de una semana de su estreno, este domingo La Jefa ha visto salir a una de sus habitantes y, por decisión del público, la primera eliminada ha sido Mariana Ochoa.

En la placa de nominados, además de Mariana, estaban Luis Chaparro, Ximena Herrera, Memo Schutz, Yanet García y Aldo Rendón. En una noche de tensión con emociones completamente nuevas para los habitantes de esta temporada, Aldo fue el primero en volver a la casa junto a sus demás compañeros, seguido de Ximena Herrera y Memo Schutz; dejando los minutos más pesados para Luis y Mariana.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más”, reveló minutos después de haber abandonado el reality. Y añadió: “Tal vez la gente esperaba que yo contara chisme del grupo (OV7), pero yo iba a hablar de mí, a contar mi historia”. Mariana se sinceró sobre su salida: “Me siento contenta, tranquila. Voy a seguir siendo parte de esta cuarta temporada aunque sea la primera eliminada. Me siento contenta de haber convivido con los otros 17 elementos”.

Sobre su experiencia con los demás habitantes, dijo: “Me llevo la convivencia de dos personalidades que admiro muchísimo, que son Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo.Y me encantó acercarme a nuevas generaciones como Fede, porque mis hijos son sus fans”. La exintegrante de OV7 aseguró que con Yanet hubo menos convivencia, aunque notó que mucha gente fuera de la casa ha visto que ella se aleja.

Empieza a marcar su rumbo

Tan pronto llegó al foro en el que se desarrollan las galas, Mariana Ochoa reveló cómo percibe la convivencia dentro de la casa luego de una semana de haber entrado. La cantante notó un sesgo generacional que poco a poco es evidente entre el público. “Vi en estos últimos días divididos a los de muestra generación, y más juntos a los ‘influencers’”, comentó. Un detalle que precisamente Galilea Montijo y el panel de especialistas habían comentado antes de su salida.

Con la experiencia desde el enfoque de una participante, Mariana aseguró: “Empezamos unidos y creo que se están empezando a dividir”. Y es que esta separación tan marcada podría ser la que defina el rumbo de La casa de los famosos México en las próximas semanas, marcando a los nuevos favoritos del show.