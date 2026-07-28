Mariana Ochoa, la última habitante

Formó parte de una de las agrupaciones más importantes del pop en México, protagonizó novelas y ahora se suma a la cuarta temporada de La casa de los famosos México. Mariana Ochoa fue revelada como la última habitante del reality.

La cantante sorprendió al aparecer en la gala de inicio, luego de que Galilea la presentara como la tercera sorpresa de la noche. Enfundada en un impresionante vestido rosa y cantando “Vuela más alto”, uno de sus grandes éxitos con OV7, la también conductora se hizo presente.

Ochoa confesó que no era la primera vez que recibía la invitación para sumarse al famoso reality; sin embargo, por una u otra razón no se había animado a entrar.

Dispuesta a todo

En su video de presentación, la cantante aseguró que viene dispuesta a reconectar con sus fans y que las nuevas y viejas generaciones la conozcan, tal cual es: “Quiero que me conozcan tal cual soy, cuando me despierto, cuando estoy triste en todas mis facetas, porque no tengo nada que esconder”.

Asimismo, dijo no estar dispuesta a entrar en chismes ni conflictos, pues no le interesa crear polémica durante su participación. “Simplemente vengo a divertirme, así que en los pleitos y conflictos de la casa, no me van a encontrar”, expresó. Eso no quiere decir que vaya a dejarse, simplemente que actuará de una manera mucho más inteligente para poder llegar hasta la final. “Si me ven calladita no se confíen. Yo observo, analizo y luego actúo, porque vengo a ganar”, finalizó.

La segunda sorpresa

A los 16 nombres ya confirmados se sumó el del influencer Luis Chaparro, quien fue la segunda sorpresa en la gala de inicio del programa. “Soy ocurrente, elocuente y muy carismática”, así fue como se describió el creador de contenido en su video de presentación.

Chaparro confesó que su carrera frente a las cámaras podría ser una de las grandes ventajas que tiene, y es que ha aprendido a ser él mismo. El joven de 29 años también aseguró que suele ser directo con las personas, pero una de las cosas que podría jugarle en contra es que no sabe disimular y su cara puede revelar aquellos pensamientos que prefiera guardarse.

Sergio Mayer ya no jugará

Después de la polémica que generó con su participación en La casa de los famosos de Telemundo, Sergio Mayer reveló que se ausentará de la nueva temporada de la versión de Televisa, aunque no por decisión propia.

Durante una transmisión en vivo el actor y diputado aseguró que no fue convocado por la producción para integrarse al equipo de comentaristas. “No me invitaron, no fui requerido y yo sé que tiene que ver por la última ‘casa’ que hice con Telemundo, que acabo de participar”, explicó.

Aunque dijo no tener una confirmación oficial, Mayer consideró que su ausencia podría estar relacionada con las opiniones que dio en las galas, ya cuando era panelista. “A mí me parece que hubo cosas con las que no estuvieron de acuerdo que yo manifestara y expresara. A mí se me hace que es por eso o quizás por el hecho de que estuve en la más reciente casa”, comentó.

El exintegrante del Team Infierno también reveló que, a lo que sí fue invitado fue a la fiesta previa del estreno; sin embargo, decidió rechazar la invitación.