Mariana Ochoa lanza dardo a Nodal

Mariana Ochoa, integrante del grupo OV7, sorprendió durante un reciente encuentro con la prensa al hablar sin filtros sobre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar.

La cantante no solo lanzó una indirecta al intérprete de “Botella tras botella” al mencionar su papel como padre, sino que también aprovechó para defender a Ángela de las críticas que ha recibido tras su relación con el sonorense.

Al ser cuestionada por las recientes declaraciones de Cazzu sobre la pensión que Nodal aporta para su hija Inti, Mariana Ochoa respondió entre risas, pero con un mensaje contundente: “Pues tendría que saber más detalles. O sea, como de cuánto estamos hablando.”

La exintegrante de OV7 agregó que, desde su perspectiva, Nodal no estaría cumpliendo adecuadamente con su papel paterno. “Pero ni siquiera Nodal le alcanza para tratar muy bien a su bebé, ¿no? Y hay, y hay, hay muchas maneras, o sea, desde un fideicomiso educativo”.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de Cazzu como madre y artista, destacando cómo ha sabido mantener su carrera pese al escándalo mediático: “Yo a Cazzu la veo como una mujer talentosa, que está saliendo adelante, que de alguna manera está aprovechando también esta ola, pues, para que su música se vuelva popular. Claro, si tiene los ojos encima por X o por Y motivo, que ella no sabía que iba a vivir, pues que la aproveche también para cantar”.